Motociclista em estado grave após colisão em Barcelos

Um motociclista de 67 anos ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão, na manhã desta segunda-feira em Vila Seca, concelho de Barcelos.A colisão a envolver um carro e o motociclo aconteceu às 07h55, na Estrada Nacional 205, junto à rotunda que faz a ligação à auto-estrada A11.Ao que oapurou, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga com acompanhamento da equipa médica da VMER de Barcelos.O motociclista foi a única vítima a necessitar de cuidados hospitalares. A GNR está no local e vai investigar as causas do acidente.