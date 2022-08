Um motociclista, de 17 anos, sofreu ferimentos graves numa colisão com um carro esta manhã, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, no distrito de Braga.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Terras de Bouro. Ao que oapurou, a vítima vai ser transportada de helicóptero para o hospital de Braga.O acidente terá ocorrido durante uma ultrapassagem mal calculada.