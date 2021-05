Um motociclista de 40 anos sofreu ferimentos graves este sábado na sequência de um despiste na Estrada Nacional 4 no Cruzamento das Piçarras, no Montijo.A circulação ficou cortada nos dois sentidos na EN 4.O homem foi transportado para o Hospital de São José.Para o local foi enviado um helicóptero do INEM, os bombeiros de Vendas Novas e a GNR, de acordo com fonte do CDOS de Setúbal.O alerta foi dado pelas 17h25.