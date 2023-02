Uma mulher sofreu ferimentos graves numa colisão entre o motociclo em que seguia e um carro, esta noite, em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, na rua Camilo Castelo Branco, foi dado às 19h43. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Valadares e transportada, em estado grave, para o Hospital Santos Silva.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.