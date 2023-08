Motociclista ferido com gravidade após colidir com carro em Anadia

Um motociclista sofreu ferimentos graves, esta tarde de domingo, na sequência da colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Anadia, para uma colisão rodoviária, na rua da Fonte Nova, em Sangalhos. Os bombeiros de Oliveira do Bairro e a ambulância de suporte imediato de vida de Águeda também foram acionados.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Oliveira do Bairro, acompanhada pela SIV, para o hospital de Coimbra.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.