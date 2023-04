Motociclista ferido com gravidade após colisão com carro na A28 em Vila do Conde

Uma colisão entre um carro e uma mota provocou, na manhã deste domingo, um ferido na A28, no sentido Porto - Viana do Castelo, perto da saída para Vila do Conde.O acidente está a provocar longas filas de trânsito com mais de dois quilómetros.O alerta foi dado já depois das 10h20. O INEM foi acionado para o local e estabilizou o ferido.A vítima, que seguia com um grupo de motards e apresentava ferimentos considerados graves, foi transportada para o hospital de São João, no Porto.O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR investiga as causas do acidente.