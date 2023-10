Um homem sofreu ferimentos graves numa colisão entre o motociclo em que seguia e um automóvel, na tarde de sábado, na EN201, em Freiriz, Vila Verde.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Vila Verde - que estavam ainda com muito trabalho devido ao mau tempo da noite anterior - e meios do INEM. Foi transportado para o hospital com uma fratura numa perna.