Motociclista ferido com gravidade em colisão com camião na A41

Um motociclista sofreu ferimentos graves numa colisão entre a mota em que seguia e um veículo pesado de mercadorias, na manhã desta sexta-feira, na A41, sentido Paços de Ferreira-Porto, junto ao nó de Sobrado, em Valongo.

O alerta para o acidente foi dado às 7h17. No socorro estiveram os Bombeiros de Lordelo e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo. A vítima foi estabilizada no local e transportada, com ferimentos graves, para uma unidade hospitalar.

A colisão provocou longas filas de trânsito, quer na A41, quer na A42. No local estiveram militares da GNR e operacionais da concessionária da autoestrada.