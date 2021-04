Um motociclista, de 40 anos, ficou ferido com gravidade numa colisão entre a moto em que seguia e um carro, esta manhã, na A29, sentido norte/sul na zona de Espinho.Uma ambulância de suporte imediato de vida do INEM, a PSP de Espinho e a GNR de S. João da Madeira estiveram no local.A vítima foi levada para o hospital de Gaia.