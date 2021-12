Um homem sofreu ferimentos graves, depois do despiste da mota onde seguia. O acidente aconteceu em Relvas Verdes, Santiago do Cacém, pelas 11h50.



A vítima foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.





No local estiveram os bombeiros de Santiago do Cacém, com 11 operacionais e seis viaturas, e a GNR.