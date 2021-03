Uma colisão frontal entre uma mota e um autocarro da STCP deixou o condutor do veículo ligeiro ferido, esta tarde de segunda-feira, na avenida Fontes Pereira de Melo, em Ramalde, no Porto.

O alerta chegou às autoridades pelas 17h12. Na sequência do embate, o motociclista foi projetado para debaixo do autocarro, sofrendo ferimentos considerados ligeiros. Foi socorrido no local pelo INEM e transportado para o Hospital de Santo António

A Divisão de Trânsito da PSP esteve no local.