Um motociclista ficou ferido, ao início desta manhã de quinta-feira, depois da moto em que seguia ter colidido com um carro, em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para uma colisão rodoviária em Adro, Fermedo.A vítima foi levada pelos bombeiros de Fajões para o hospital da Feira. A GNR investiga as causas do acidente.