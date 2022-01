Um motociclista, de 54 anos, ficou ferido, ao colidir com um carro na rua 25 de Abril, em Silvares, Guimarães.



O alerta foi dado cerca das 11h00 e a vítima foi socorrida pelos bombeiros de Guimarães e equipa da VMER, tendo sido transportada ao hospital de Guimarães com ferimentos considerados ligeiros.





A GNR esteve no local para investigar as causas do acidente.