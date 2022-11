A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.

Um homem ficou ferido após a colisão entre uma mota e um carro, esta quinta-feira, na 2ª circular sentido Benfica - Aeroporto, em Lisboa.O motociclista sofreu ferimentos na anca e nos joelhos.A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.