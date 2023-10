Um motociclista ficou ferido, na noite desta quinta-feira, após a mota onde seguia ter colidido com um carro, em Viseu. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital de Viseu.O acidente registou-se numa rotunda próxima a uma das principais entradas da cidade.A PSP de Viseu foi ao local e tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.