Uma colisão entre uma moto e dois automóveis, no IC20, este domingo, causou ferimentos ligeiros no motociclista, na Costa da Caparica.O acidente ocorreu pelas 13h00, no cruzamento do Funchalinho, e provocou condicionamentos de trânsito devido às operações de socorro, que mobilizaram 10 elementos dos bombeiros.A vítima foi levada ao hospital para observação.A GNR investiga as causas do acidente.