Motociclista ferido em colisão na Guarda

Um motociclista, de 26 anos, sofreu este sábado ferimentos graves na sequência de uma colisão com um carro, na localidade de Rapoula, concelho da Guarda.Segundo apurou o, o choque ocorreu quando o automóvel saía de uma zona de estacionamento, acabando por colidir com a moto, que seguia na via.O condutor do ligeiro escapou sem ferimentos. O motociclista foi transportado para o Hospital da Guarda.