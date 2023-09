Um motociclista ficou ferido, esta manhã de quarta-feira, na sequência do despiste da mota em que seguia, à saída de Autoestrada A4, em Parada de Todeia, Paredes.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Cete e transportada, com ferimentos considerados leves, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Apesar do aparato, a autoestrada manteve-se transitável.





As causas do despiste são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.