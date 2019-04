A vítima foi hospitalizada.

Um motociclista ficou ferido numa prova de TT, este domingo de manhã, em Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cête, com 10 homens e cinco viaturas.



A vítima foi hospitalizada. O alerta foi dado ao 12h26.