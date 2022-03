Motociclista fica ferido após colisão com carro em S. João da Madeira

Um motociclista ficou ferido, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão, da moto em que seguia, e um carro em S. João da Madeira. O condutor da viatura abandonou o local antes da chegada das autoridades.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de S. João da Madeira, para um acidente rodoviário na rua José Domingos de Oliveira.A vítima foi levada, pelos bombeiros locais, para o hospital da Feira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação foi acionada.A Polícia de Segurança Polícia de S. João da Madeira investiga as causas do acidente e o paradeiro do condutor.