Um motociclista sofreu ferimentos graves, esta noite de terça-feira, na sequência de uma violenta colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Famalicão. No mesmo acidente, um outro homem também ficou ferido.O alerta foi dado, cerca das 22h00, para um acidente rodoviário na EN 206, em Cavalões.Os bombeiros de Famalicão, Via Todos e Equipa médica de emergência e reanimação de Famalicão estiveram no local. As vítima foram levadas para o hospital de Famalicão.A GNR investigas causas do acidente.