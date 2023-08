Motociclista gravemente ferido em despiste em Vagos

Um homem, com cerca de 30 anos sofreu ferimentos graves, esta tarde de domingo, na sequência do despiste da moto em que seguia, em Vagos. No mesmo acidente, uma mulher, da mesma faixa etária, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado por volta das 13h00, para os Bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário, na rua da Principal, na Gafanha do Areão. A ambulância de suporte imediato de vida de Mira também foi acionada.As vítimas foram levadas para o Hospital de Aveiro. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.