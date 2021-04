Um motociclista mordeu um militar da GNR de Oliveira do Bairro num braço, no domingo à noite, durante uma operação de fiscalização rodoviária.O detido, de 51 anos, foi presente esta segunda-feira a um juiz de instrução criminal, por ter agredido o militar e por crimes rodoviários, mas saiu em liberdade com a medida de coação de termo de identidade e residência.