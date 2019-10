Motociclista morre após colidir com poste

Um homem de 52 anos morreu após o despiste do motociclo que conduzia, na manhã desta quinta-feira, na localidade de Vilarinhos, em São Brás de Alportel. Carlos Matos embateu num poste e o óbito foi declarado no local.

O acidente aconteceu por volta das 08h30. O motociclista, ao que o CM apurou, seguia em direção a Quarteira e terá perdido o controlo da mota logo após uma lomba, na antiga EN270. Foi colidir alguns metros mais à frente com um poste, e acabou por morrer. Ainda foi assistido pelos bombeiros e uma equipa do INEM mas a morte acabou por ser declarada no local.





"Eu só vi o homem agarrado à mota e ambos a deslizarem vários metros pela estrada após o despiste", relatou aouma testemunha ocular do acidente, que garante que tudo aconteceu de forma muito rápida. "Conhecia o homem porque ele veio várias vezes aqui à minha oficina para eu lhe arranjar a moto-4 que o filho tinha", lamentou Joaquim Vargues, habitante de Vilarinhos.

A GNR foi obrigada a cortar o trânsito por várias horas durante o socorro à vítima. Após a limpeza dos destroços, a circulação foi reaberta. Os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação fizeram diligências para apurar as causas do acidente.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, já morreram 27 pessoas nas estradas algarvias, no período entre 1 de janeiro e 7 de outubro, num total de 8436 acidentes registados.