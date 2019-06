Um homem morreu este domingo na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo em Ferreira do Zêzere, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.Segundo fonte do CDOS, a vítima do acidente era o condutor da mota.No local, estiveram cinco viaturas e dez operacionais dos Bombeiros de Ferreira do Zêzere, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo, acrescentou.