Motociclista morre após colisão no IC2 em Oliveira de Azeméis

Luís Paulo Oliveira, de 30 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu, na madrugada de sexta-feira, ao embater a moto em que seguia contra um carro , no IC2, em Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis, e morreu já no Hospital de Vila Nova de Gaia, para onde tinha sido transportado pelos bombeiros após o acidente. A vítima residia em Ribeira de Fráguas, no concelho de Albergaria-a-Velha.