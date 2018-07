Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre após despiste no IC19 na Amadora

Vítima acabou por morrer no local. Sinistro ocorreu na manhã desta quarta-feira.

12:50

O despiste de um motociclo provocou a morte de um homem, esta manhã de quarta-feira, no IC19, junto ao Hospital Fernando Fonseca, no concelho da Amadora, no sentido Lisboa-Sintra.



Ao que o CM pôde apurar, a vítima mortal, cuja idade ainda se desconhece, acabou por morrer no local do acidente.