Motociclista morre após encontro motard em Almancil

O motociclista que morreu no domingo à noite, na zona de Almancil, na sequência de um violento despiste de mota, tinha acabado de sair de um encontro motard.Daniel Fernandes, de 37 anos, foi socorrido pelo INEM e Cruz Vermelha mas acabou por morrer no local. A GNR está a investigar as causas do acidente.O alerta para o acidente foi dado às 20h02. Daniel regressava a casa junto com outros motociclistas amigos depois de terem participado na festa de aniversário do Grupo Motard Golfinhos da Estrada, em Almancil.Segundo referiu aoCarlos Sacramento, presidente da Associação de Motociclistas Vagabundos Lusitanos, que seguia também de mota à frente de Daniel, as causas do despiste podem estar relacionadas com "a fraca visibilidade da lomba que se encontra uns metros antes do local onde ocorreu o acidente" e pelo desconhecimento da estrada, porque não era frequente passarem por ali.A vítima perdeu o controlo da mota e embateu num sinal de trânsito que está colocado junto à estrada e a um muro. Carlos Sacramentos garante que a velocidade em que seguiam "não era muita", porque tinham passado por uma passagem de nível e tiveram de abrandar. Daniel residia em Albufeira e "era uma pessoa bastante acarinhada por todos".As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR, que realizou diversas diligências no local do acidente.