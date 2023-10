Um estafeta de uma plataforma digital de entrega de comida ao domicílio morreu na terça-feira numa colisão entre a moto que conduzia e um camião, no IC2, em Coimbra.O motociclo tinha saído da rotunda de Monte Formoso e estava a entrar no tabuleiro do IC2, em direção a norte, quando foi colhido por um camião, que circulava na via direita do IC2, no sentido Sul-Norte, após a ponte do Açude. Os Bombeiros de Anadia, que passaram no local, ainda tentaram ajudar a vítima, de 43 anos.