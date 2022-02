Um motociclista, de 67 anos, morreu na sequência de um acidente na tarde deste sábado. A moto em que seguia colidiu com um carro na Via Intermunicipal (VIM) em Mogege, Famalicão.O alerta foi dado às 14h30.Apesar das manobras de reanimação das equipas de socorro, o óbito foi declarado no local.No local estiveram os Bombeiros, a GNR de Joane e Famalicão e a VMER de Guimarães.