Uma motociclista morreu, este domingo à noite, numa colisão entre duas motas e um carro, na Ponte do Infante, no sentido Porto-Gaia.



A vítima mortal ainda foi assistida pelo INEM, mas o óbito foi declarado no local.





Segundo a PSP, do brutal acidente há ainda um outro ferido – o condutor da outra mota que foi hospitalizado.O alerta foi dado às 23h00.