Motociclista morre em choque com carro na Nacional 14 na Maia

Um motociclista de 36 anos morreu após uma colisão com um automóvel, ao final da noite desta sexta-feira, na EN14, na Maia.

O alerta foi dado às 23h52 para um acidente grave junto a um posto de abastecimento de combustível, no sentido Maia/Porto daquela estrada, na cidade da Maia. O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Leça do Balio e duas equipas médicas do INEM.





O condutor da mota morreu e dois homens, que seguiam no carro, sofreram ferimentos leves, sendo depois levados para o Hospital de S. João, no Porto. Uma equipa de apoio psicológico também foi acionada.

A PSP esteve no local e investiga as causas da colisão.