Um motociclista perdeu a vida num embate com um camião, na tarde desta quinta-feira. O acidente ocorreu no sentido Sul-Norte, na zona de Vialonga, Vila Franca de Xira.



O alerta foi dado pelas 18h05. Na operação de socorro estiveram 12 elementos dos bombeiros, mas apesar das manobras de reanimação o óbito foi declarado no local.





Devido ao acidente e por ser hora de ponta geraram-se filas de trânsito com mais de cinco quilómetros.A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente