Um motociclista de 47 anos morreu, na tarde deste sábado, após uma colisão entre a mota em que seguia e um camião no IC2 em Porto de Mós. O acidente causou ainda ferimentos ligeiros ao condutor do veículo pesado.O alerta foi dado pelas 13h07.O IC2 está encerrado temporariamente devido aos trabalhos de socorro e de remoção de veículos que decorrem no local.A vítima mortal ainda está no local e aguarda transporte para o instituto de medicina legal mais próximo.