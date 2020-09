Motociclista morre em colisão com carro da PSP no IC19 no Cacém

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo ao embater num carro da polícia que prestava auxílio a um acidente no IC19 na saída para Paiões, no Cacém, no sentido Lisboa-Sintra.A PSP foi chamada inicalmente ao local para um despiste de um veículo ligeiro. As autoridades encontravam-se a sinalizar a ocorrência quando três motas passaram a alta velocidade. Uma delas acabou por embater no veículo da polícia e o motociclista, um homem de 54 anos, teve morte imediata.Do primeiro acidente resultou ainda um ferido ligeiro, transportado para o Hospital Amadora Sintra.O alerta foi dado pelas 04h00. No local estiveram nove bombeiros e três viaturas da coporação de Agualva-Cacém.