Uma colisão entre um carro e um motociclo provocou esta segunda-feira a morte do motociclista em Milharado, concelho de Mafra, confirmou o comandante dos Bombeiros da Malveira.No socorro estiveram envolvidos 14 operacionais e seis viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e duas ambulâncias dos bombeiros.A via esteve cortada para a GNR recolher indícios necessários à investigação.