Um motociclista morreu ao final da manhã desta segunda-feira numa colisão violenta com um carro na EN361-1, em Torres Vedras. O embate ocorreu no cruzamento que dá acesso à estrada da A8 em Campelos/Outeiro da Cabeça.



O alerta foi dado às 12h40 e levou à mobilização de 11 operacionais dos bombeiros de Torres Vedras e INEM, mas o óbito foi declarado no local.





A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias desta colisão fatal.