Um motociclista com 46 anos morreu na noite desta terça-feira na sequência de uma colisão entre um carro e a mota em que seguia, na EN204 em Barcelos.Os Bombeiros Voluntários de Viatodos estiveram no local e ainda fizeram manobras de reanimação, porém o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado pelas 21h14.