Motociclista morre em colisão com carro no Marco de Canaveses

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão rodoviária entre o motociclo em que se deslocava e um veículo ligeiro, em Sobretâmega, Marco de Canaveses, avançou fonte dos bombeiros.

O alerta para acidente foi dado pelas 14h04.

O acidente ocorreu na variante à EN211, no sentido Penafiel -- Marco de Canaveses.

De acordo com a mesma fonte dos bombeiros, a vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do S. João, que confirmou o óbito.

Os Bombeiros do Marco de Canaveses deslocaram para o local uma viatura com dois operacionais.

Do acidente não resultaram mais feridos.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.