Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre o motociclo em que seguia e um quadriciclo, veículo conhecido por ‘papa-reformas’, na EM594, em Achete, Santarém.O condutor do quadriciclo sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital de Santarém.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR esteve no local a recolher indícios e encontra-se a investigar o acidente.