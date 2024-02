Um homem, de 24 anos, morreu ao final da tarde desta quarta-feira numa colisão de mota contra um obstáculo fixo, em Pinhal Basto, na Lixa, Felgueiras.O alerta foi dado às 18h11. No local estiveram os Bombeiros da Lixa e o INEM.Apesar de manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local. As causas são desconhecidas.A GNR esteve no local e investiga.