Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre em colisão em Oliveira do Hospital

Homem chocou contra um camião pelas 12h48.

14:53

Um motociclista morreu esta sexta-feira, vítima de uma colisão com um camião em Chamusca da Beira, Olivera do Hospital, Coimbra.



O alerta foi dado pelas 12h48 na Estrada Nacional 17, de acordo com o Comando Distrital de Coimbra. Os bombeiros de Oliveira do Hospital, GNR e INEM estiveram no local.