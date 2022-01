Motociclista morre em colisão entre carro e mota em Valença

Um motociclista morreu, este sábado à tarde, na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota na saída da A3 para o IP1, no sentido Sul-Norte, em Valença.



O alerta foi dado às 17h17 e os Bombeiros de Valença, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo, do INEM e de uma viatura de Suporte Imediato de Vida, foram encaminhados para o local.

O acesso ao IP1 esteve condicionado enquanto os meios de socorro assistiram a vítima. O homem, que seguia no motociclo, acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.