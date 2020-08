Motociclista morre em colisão na Ponte do Infante

Comando Distrital de Operações de Socorro (

Uma colisão entre um carro e uma mota na Ponte do Infante fez, este domigo à noite, uma vítima mortal e um ferido leve, segundo fonte doCDOS) do Porto.O motociclista não terá resistido aos ferimentos após o embate e o óbito foi declarado no local.Para a ocorrência foram enviados o INEM, a VMER, os Bombeiros Voluntários do Porto e a PSP.O alerta foi dado pelas 23h25.