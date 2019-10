Um motociclista de 69 anos morreu na sequência de um acidente que envolveu outras duas viaturas, esta quarta-feira à tarde, na EN206, em Argivai, Póvoa de Varzim.Ao que oapurou, o homem seguia no sentido Póvoa de Varzim - Famalicão quando colidiu com uma carrinha.Um terceiro carro despistou-se logo de seguida.O motociclista recebeu assistência, mas morreu no local.Resultaram ainda dois feridos, que foram hospitalizados.