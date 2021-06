Um motociclista morreu numa colisão violenta com uma carrinha de mercadorias, ao final da tarde de hoje, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.O alerta para o acidente, na avenida de Santiago, foi dado às 19h49. Foram de imediato acionados os Bombeiros de Paços de Ferreira e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, mas já não conseguiram salvar a vida da vítima.O óbito foi declarado no local.A GNR investiga as causas do acidente mortal.