Motociclista morre em despiste e amigo fica ferido com gravidade

Um motociclista, de 44 anos, morreu este sábado e um amigo, de 47, ficou gravemente ferido após o despiste das motos em que seguiam na EN2 em Góis. Helder Romano Almeida é a vítima mortal. Residia na zona da Lousã e deixa uma filha de seis anos.Rui Bento, o ferido, é de Miranda do Corvo e estava consciente mas politraumatizado, segundo o comandante dos bombeiros de Góis, João Miguel Pratas. Os dois motociclos circulavam no mesmo sentido quando, no final de uma reta, não conseguiram fazer a curva, seguindo em frente para um eucaliptal."O acidente foi violento. Derrubaram duas placas de sinalização e embateram nas árvores, como é visível pelas marcas", refere João Miguel Pratas. Uma das motos ficou a 20 metros da estrada.