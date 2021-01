Motociclista morre em despiste em Ílhavo

Um motocilclista, de 68 anos, morreu esta tarde de quarta-feira, na sequência do despiste da moto em que seguia, na Gafanha da Encarnação, em Ílhavo.



O homem ainda foi alvo de manobras de reanimação, feitas pela equipa médica de emergência e reanimação de Aveiro, apoiada pelos bombeiros de ílhavo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidente.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para um acidente rodoviário na via das Bichaneiras. O corpo vai ser levado, pelos bombeiros de Ílhavo, para o Instituto de medicina legal de Aveiro.A GNR da Gafanha da Nazeré está no local.