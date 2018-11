Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre em despiste em Matosinhos

Bruno Monteiro era da claque do Boavista.

Bruno Monteiro, de 37 anos, morreu num despiste de moto na rua Godinho de Faria, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, pelas 04h00 deste domingo. À chegada dos bombeiros, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso.



Bruno Monteiro, que pertencia aos Panteras Negras, claque do Boavista, regressava a casa, em Mosteiró, Vila do Conde, após uma festa em que esteve com amigos. A moto embateu numa paragem de autocarro e num poste.



"Estava a dormir quando ouvi o estrondo. Eu e o meu marido acordámos logo", referiu Maria Eduarda, testemunha. Foi um taxista que passava na rua que deu o alerta. O piso estava escorregadio, o que poderá estar na origem do acidente.