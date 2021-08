Motociclista morre em despiste em Monção

Um homem, de 29 anos, morreu na sequência de um despiste de moto, ao final da manhã desta sábado, numa estrada municipal de Pias de Baixo, concelho de Monção.





Por volta das 12h10, o motociclista perdeu o controlo do veículo, que ainda embateu com violência contra um muro. Foi assistido pelos bombeiros e por uma equipa médica do INEM, e transportado para a Unidade de Saúde de Monção, mas não resistiu aos ferimentos.